Покладіть це в кишеню і бідність обійде вас стороною: що обов’язково потрібно зробити 17 грудня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Не ігноруйте 17 грудня основних заборон та традицій
У середу, 17 грудня православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять пророка Даниїла та його сподвижників: Ананія, Азарія та Мисаїла. За старим стилем це свято припадало на 30 грудня.
"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!
Даниїл — старозавітний пророк, який прославився мудрістю та вірністю Богові. У нього було троє сподвижників: Ананія, Азарія та Мисаїл, які відмовилися поклонятися ідолам у Вавилоні та були кинуті в розпечену піч. Але ангел врятував їх із полум’я.
Що можна робити 17 грудня:
- Цього дня віряни звертаються з молитвами до пророка Даниїла та його сподвижників, просячи про мудрість та допомогу у подоланні труднощів;
- Сьогодні варто виявляти терпіння, милосердя та турботу у спілкуванні з близькими та оточуючими;
- Цього дня дозволяється займатися домашніми справами, наводити лад та приділяти увагу сім’ї;
- Важливо робити добрі вчинки, допомагати нужденним та підтримувати тих, хто опинився у складній ситуації;
- Згідно з народними прикметами, сьогодні з самого ранку потрібно покласти в кишеню монетку чи купюру, щоб забути на весь рік про бідність та притягнути фінансовий успіх.
Що не можна робити 17 грудня:
- Цього дня не варто сваритися та сперечатися, бо це притягне невдачі та розлад у сім’ї;
- Не можна позичати чи брати гроші в борг у цей день, бо є ризик втратити достаток та фінансову стабільність;
- Слід уникати необдуманих дій та ризиків, щоб не спричинити проблеми та нещастя;
- Не варто залишати справи незавершеними, особливо домашні та господарські, інакше надалі можливі труднощі;
- Не рекомендується виносити сміття пізно ввечері та викидати речі без потреби, оскільки з ними "викинете" удачу.
Раніше "Телеграф" розповідав, що символізує рік Червоного Вогняного Коня 2026. Світ мчатиметься на палаючому скакуні.