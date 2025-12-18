"Динамо" — "Ноа": онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Київський клуб прощається з єврокубками

У четвер, 18 грудня, "Динамо" зіграє проти вірменського "Ноа" у рамках 6-го туру Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. Біло-сині приймуть чемпіонів Вірменії у Польщі.

Що потрібно знати

"Динамо" прийме "Ноа" у Любліні

Букмекери та ШІ на боці киян

Гру можна переглянути в Україні на Megogo

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію голів у матчі "Динамо" — "Ноа". У цій статті буде доступна аудіотрансляція гри від Football Hub, а також відео голів. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Пряма аудіотрансляція матчу "Динамо" — "Ноа"

"Динамо" підходить до гри в поганому настрої, попри останню перемогу в чемпіонаті України (над "Вересом" — 3:0, — Ред.). Річ у тому, що кияни втратили математичні шанси на топ-24 у Лізі конференцій та відповідно на вихід у плей-оф 3-го за силою єврокубка. Проте Біло-Сині спробують закрити євросезон перемогою. Однак, просто не буде. "Ноа" дуже мотивований перспективою виходу у стиковий раунд ЛК.

Матч "Динамо" — "Ноа" відбудеться у Любліні на однойменному стадіоні. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися гру в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів та ШІ на це протистояння.

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив до Ліги конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого без шансів поступилися "Самсунспору" (0:3). У 3-му турі ЛК кияни розгромили "Зрінськи" (6:0), а в 4-му зазнали невдачі з "Омонією" (0:2). У 5-му турі "динамівці" зазнали поразки від "Фіорентини" (1:2) і достроково залишили єврокубки.