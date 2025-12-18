"Динамо" - "Ноа": онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Киевский клуб прощается с еврокубками

В четверг, 18 декабря, "Динамо" сыграет против армянского "Ноа" в рамках 6-го тура Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. Бело-синие примут чемпионов Армении в Польше.

Что нужно знать

"Динамо" примет "Ноа" в Люблине

Букмекеры и ИИ на стороне киевлян

Игру можно посмотреть в Украине на Megogo

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию голов в матче "Динамо" — "Ноа". В этой статье будет доступна аудиотрансляция игры от Football Hub, а также видео голов. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Прямая аудиотрансляция матча "Динамо" — "Ноа"

"Динамо" подходит к игре в плохом настроении, несмотря на последнюю победу в чемпионате Украины (над "Вересом" — 3:0, — Ред.). Дело в том, что киевляне потеряли математические шансы на топ-24 в Лиге конференций и соответственно на выход в плей-офф 3-го по силе еврокубка. Тем не менее Бело-синие попытаются закрыть евросезон победой. Однако просто не будет. "Ноа" весьма мотивирован перспективой выхода в стыковой раунд ЛК.

Матч "Динамо" — "Ноа" состоится в Люблине на одноименном стадионе. Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть игру в Украине, а также делился прогнозом букмекеров и ИИ на это противостояние.

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего без шансов уступили "Самсунспору" (0:3). В 3-м туре ЛК киевляне разгромили "Зриньски" (6:0), а в 4-м потерпели неудачу с "Омонией" (0:2). В 5-м туре "динамовцы" потерпели поражение от "Фиорентины" (1:2) и досрочно покинули еврокубки.