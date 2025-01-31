Труднощі перекладу: футболіст збірної України став мемом у Туреччині (відео)

Українець зіткнувся з несподіваною проблемою за кордоном

Форвард збірної України та турецького "Трабзонспору" Данило Сікан вже дає перші інтерв’ю у новому клубі. Напередодні Гірники офіційно продали нападника.

На одному з опублікованих відео Данило запитують, як його називати. На це футболіст відповів, що в "Шахтарі" одноклубники його прізвище "скорочували" та називали його "Сік" або "Сіка", передає sport.ua.

Це питання прозвучало не дарма, адже "Сікан" з турецького дослівно перекладати як "е**ти". На жаль для Данила, скорочення прізвища зробило ситуацію більш комічною, адже "Сік" перекладається як чоловічий статевий орган (дослівно — х*й).

Українець уже став мемом у Туреччині, де зі сміхом сприйняли новину про новачка "Трабзонспору". А ось українські вболівальники співчувають Данилові.

Зазначимо, краще туркам не сміятися з Данила, адже саме тут українець продемонстрував свої бійцівські навички. Сікан прославився у Туреччині через інцидент у місцевому готелі. 2023 року українець побив росіянина через фразу "Слава Росії". Пізніше гравець розповів подробиці інциденту.