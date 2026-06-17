Не Роналду і навіть не Мессі: українки знайшли несподіваного футбольного краша (фото)

Крашем українок раптово став футбольний воротар

В українському сегменті Інтернету набирають популярності публікації про воротаря збірної Нігерії Мадуке Окоє. Українські жінки активно коментують зовнішність футболіста.

Що потрібно знати

Фото Окоє стало вірусним у мережі

Українки у захваті від воротаря збірної Нігерії

Нігерія не потрапила на ЧС-2026

У threads розгорілися гарячі суперечки про голкіпера італійського "Удінезе". Деякі українки у захваті від гравця і називають його крашем. Користувачі жартують, що Окоє змістив з трону крашів британського боксера Ентоні Джошуа, який своїм візитом в Україну захопив українок.

Довідка: Мадука Окоє — 26-річний німецький та нігерійський воротар. На клубному рівні встиг пограти за "Дюссельдорф II" (Німеччина), "Спарту" (Нідерланди) та "Вотфорд" (Англія). На його рахунку 21 матч за збірну Нігерії. Примітно, що фото Окоє завірусилося під час ЧС-2026, при цьому Нігерія не кваліфікувалася на Мундіаль.

Мадука Окоє/Фото: instagram.com/madukaokoye

Мадука Окоє/Фото: instagram.com/madukaokoye

Мадука Окоє/Фото: instagram.com/madukaokoye

Мадука Окоє/Фото: instagram.com/madukaokoye

Нагадаємо, ЧС-2026 проходить із низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі грають одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф. На сайті "Телеграф" доступні повний календар, розклад та відеоогляди всіх матчів турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру.