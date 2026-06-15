Гучна сенсація на ЧС-2026: 40-річний воротар видав матч життя (відео)

Африканська збірна дала бій Іспанії

У понеділок, 15 червня, на чемпіонаті світу з футболу-2026 відбулася поки що найбільша сенсація групового етапу. Головні фаворити турніру іспанці не змогли обіграти команду Кабо-Верде.

Що потрібно знати

Іспанія не змогла виграти стартовий матч

Чинний переможець Євро завдав 27 ударів, але забити не зумів

Воротар Кабо-Верде Возінья грає у другому дивізіоні Португалії

Зустріч на стадіоні "Атланта" в однойменному американському місті завершилася з рахунком 0:0. Про це повідомляє "Телеграф".

Головним героєм матчу став 40-річний воротар африканської країни Возінья, який впорався із 7 ударами у площину своїх воріт від чемпіонів Європи. До речі, він виступає за "Шавіш" із Другої ліги Португалії, а його трансферна вартість складає 50 тисяч євро. Після гри кіпер на емоціях розплакався й отримав заслужену нагороду "Найкращий гравець матчу". До речі, кількість підписників Возіньї в Instagram після гри зросла з 50 тисяч до 1,6 млн.

40-year-old Vozinha heavily emotional after keeping a clean sheet against Spain 🥹



Imagine playing in Portugal’s second tier and keeping a clean sheet on your World Cup debut with a world-class performance like that 🤯



The craziest thing: Vozinha was not a professional… pic.twitter.com/fIbO7Hsb7D — 433 (@433) June 15, 2026

Відеоогляд матчу Іспанія — Кабо-Верде. Відео надане Megogo.

Нагадаємо, ЧС-2026 відбувається з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі грають одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф. На сайті "Телеграф" доступні повний календар, розклад та відеоогляди всіх матчів турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру.