Одна із збірних оголосила бойкот на ЧС-2026
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На ЧС-2026 стався неприємний інцидент у стані збірної Південної Кореї
Збірна Південної Кореї оголосила про бойкот власним засобам масової інформації. Це сталося через скандал на відкритому тренуванні команди.
Що потрібно знати
- На пробіжці збірної стався скандал
- Південнокорейські журналісти образили капітана команди
- Збірна оголосила бойкот південнокорейським ЗМІ
Про це повідомляє Telegraph. За інформацією джерела, південнокорейські кореспонденти під час приватної розмови сміялися з Сон Хин Міна.
Корейська збірна оголосила бойкот своїм журналістам. Вони глузували з зірки команди Сон Хин Міном через те, що футболіст не служив в армії. Сон отримав законне право не служити в армії Південної Кореї після перемоги на Азійських іграх-2018. Він пройшов лише базову військовий вишкіл протягом трьох тижнів.
Після інциденту збірна Південної Кореї на знак солідарності з капітаном та лідером закрила доступ для корейських ЗМІ. Було скасовано усі заплановані інтерв’ю, відкликані вже записані, а голова пресслужби подав у відставку.
Зазначимо, ЧС-2026 проходить із низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі грають одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф. На сайті "Телеграф" доступні повний календар, розклад та відеоогляди всіх матчів турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру.