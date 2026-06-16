Одна із збірних оголосила бойкот на ЧС-2026

На ЧС-2026 стався неприємний інцидент у стані збірної Південної Кореї

Збірна Південної Кореї оголосила про бойкот власним засобам масової інформації. Це сталося через скандал на відкритому тренуванні команди.

Що потрібно знати

На пробіжці збірної стався скандал

Південнокорейські журналісти образили капітана команди

Збірна оголосила бойкот південнокорейським ЗМІ

Про це повідомляє Telegraph. За інформацією джерела, південнокорейські кореспонденти під час приватної розмови сміялися з Сон Хин Міна.

Корейська збірна оголосила бойкот своїм журналістам. Вони глузували з зірки команди Сон Хин Міном через те, що футболіст не служив в армії. Сон отримав законне право не служити в армії Південної Кореї після перемоги на Азійських іграх-2018. Він пройшов лише базову військовий вишкіл протягом трьох тижнів.

Після інциденту збірна Південної Кореї на знак солідарності з капітаном та лідером закрила доступ для корейських ЗМІ. Було скасовано усі заплановані інтерв’ю, відкликані вже записані, а голова пресслужби подав у відставку.

Зазначимо, ЧС-2026 проходить із низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі грають одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф. На сайті "Телеграф" доступні повний календар, розклад та відеоогляди всіх матчів турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру.