Воротар-бабуся: що відомо про героя ЧС-2026 Возінью та його особисте життя

Футболіст прославився на весь світ

Голкіпер збірної Кабо-Верде Возінья (справжнє ім’я Жозимар Хосе Евора Діас) вмить став героєм нації та зіркою футболу, зігравши лише 1 матч на чемпіонаті світу-2026. Страж воріт не дозволив зірковим іспанцям забити гол у свої ворота.

Що потрібно знати

Кабо-Верде зіграло внічию з Іспанією (0:0)

Возінья став найкращим гравцем матчу

Голкіпер став найпопулярнішою людиною в країні

"Телеграф" розповідає, що відомо про Возінью. Життя гравця сильно змінилося буквально за одну гру.

Хто такий Возінья

Возінья — один із найвіковіших гравців на чемпіонаті світу-2026, йому 40 років. Наразі він грає за португальський клуб "Шавеш", який виступає у другій лізі. Ба більше, він другий кіпер у команді й рідко виходить на поле.

Це не завадило йому стати справжньою зіркою футболу. Менш ніж за день на сторінку Возіньї в Instagram підписалося понад 6 млн осіб. Він став найпопулярнішою людиною в країні.

Що відомо про особисте життя Возіньї

Возінья народився в Мінделу, Кабо-Верде, і зіграв за національну збірну країни понад 50 матчів. Він грав на чотирьох Кубках африканських націй. У нього є молодший брат, на ім'я Дельміро, захисник, який виступає за кіпрський клуб "Карміотіс". Дельміро зіграв лише один матч за збірну Кабо-Верде. Воротар тримає подробиці свого особистого життя далеко від уваги громадськості.

Возінья/Фото: Getty Images

Прізвисько Возінья

Футболіста виростили бабуся та дідусь. Саме через них він отримав своє знамените прізвисько "Возінья" (у перекладі з португальської — "Бабуся" або "Бабусин онук"). У дитинстві, коли він програвав дворовим хлопчакам і йшов злий, друзі дражнили його, що він "іде скаржитися бабусі". У результаті дитяча дражнилка перетворилася на офіційне футбольне ім’я, під яким 40-річного голкіпера тепер знає весь світ.

Возінья/Фото: Getty Images

На жаль, дідусь та бабуся кіпера не дожили до його успіху на ЧС-2026. Також відомо, що мама футболіста поки не змогла відвідати Мундіаль через проблеми з візою та нестачею грошей.

Я заплакав після гри, бо виріс із бабусею та дідусем, але вони пішли з життя кілька років тому. Моя мама теж не змогла приїхати через проблеми з візою та гроші, які потрібно було за неї заплатити. Ми просто не встигли оформити все. Це головний момент у моїй кар’єрі, але найважливіших людей не було поряд. Візіння після матчу з Іспанією

Відеоогляд матчу Іспанія — Кабо-Верде. Відео надане Megogo.

Зазначимо, ЧС-2026 проходить із низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі грають одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф. На сайті "Телеграф" доступні повний календар, розклад та відеоогляди всіх матчів турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру.