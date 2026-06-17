Не Роналду и даже не Месси: украинки нашли неожиданного футбольного краша (фото)

Крашем украинок внезапно стал футбольный вратарь

В украинском сегменте Интернета набирают популярность публикации о вратаре сборной Нигерии Мадуке Окойе. Украинские женщины активно обсуждают внешность футболиста.

Что нужно знать

Фото Окойе стало вирусным в сети

Украинки в восторге от вратаря сборной Нигерии

Нигерия не попала на ЧМ-2026

В threads разгорелись горячие споры о голкипере итальянского "Удинезе". Некоторые украинки в восторге от игрока и называют его крашем. Пользователи шутят, что Окойе сместил с трона крашей британского боксера Энтони Джошуа, который своим визитом в Украину восхитил украинок.

Справка: Мадука Окойе — 26-летний немецкий и нигерийский вратарь. На клубном уровне успел поиграть за "Дюссельдорф II" (Германия), "Спарту" (Нидерланды) и "Уотфорд" (Англия). На его счету 21 матч за сборную Нигерии. Примечательно, что фото Окойе завирусилось во время ЧМ-2026, при этом Нигерия не квалифицировалась на Мундиаль.

Мадука Окойе/Фото: instagram.com/madukaokoye

Мадука Окойе/Фото: instagram.com/madukaokoye

Мадука Окойе/Фото: instagram.com/madukaokoye

Мадука Окойе/Фото: instagram.com/madukaokoye

Напомним, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале играют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" доступны полный календарь, расписание и видеообзоры всех матчей турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира.