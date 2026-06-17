Мессі мав залишити поле з ганьбою на ЧС-2026, але вийшло навпаки (відео)

Найкращий футболіст планети забив 3 голи, але є один нюанс

У ніч, на середу, 17 червня (час київський), збірна Аргентини обіграла команду Алжиру на чемпіонаті світу з футболу-2026. Усі три голи в поєдинку записав на свій рахунок Ліонель Мессі.

Що потрібно знати

Аргентина розгромила Алжир на ЧС-2026 — 3:0

Мессі оформив хет-трик

Суддя, ймовірно, пробачив Ліонелю у першому таймі

Щоправда, хет-трика могло й не бути, адже Ліонель міг достроково залишити поле через вилучення. Про це повідомляє "Телеграф".

У мережі віруситься відео, на якому 8-разовий володар "Золотого м’яча" на 31-й хвилині матчу за рахунку 1:0 жорстко фолить на супернику. Це порушення правил тягнуло на червону картку, проте рефері та VAR не стали ніяк карати головну зірку футболу. Момент викликав великі суперечки в мережі, адже за подібне порушення інший футболіст, напевно, отримав би червону картку.

🚨 A new footage of Messi's tackle clearly showing his INTENT to foul Algeria's player! 😳pic.twitter.com/YDf3zNfTZj — The Touchmine | 𝐓 (@TouchmineX) June 17, 2026

📺 Vous êtes la VAR : carton ROUGE ou PAS selon vous pour Lionel Messi sur cette semelle sur Aïssa Mandi ? 👀#FIFAWorldCup pic.twitter.com/maEOyYFseb — Foot Mercato (@footmercato) June 17, 2026

Момент із фолом Мессі не потрапив в офіційний огляд матчу Аргентина — Алжир від Megogo.

Проте Мессі залишився на полі та забив 3 голи. Ліонель повторив рекорд німця Мирослава Клозе за кількістю голів на чемпіонатах світу. В обох по 16 голів, щоправда, Клозе давно завершив кар’єру.

Нагадаємо, ЧС-2026 відбувається з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі грають одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф. На сайті "Телеграф" доступні повний календар, розклад та відеоогляди всіх матчів турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру.