Месси должен был покинуть поле с позором на ЧМ-2026, но вышло наоборот (видео)

Лучший футболист планеты забил 3 гола, но есть один нюанс

В ночь, на среду, 17 июня (время киевское), сборная Аргентины обыграла команду Алжира на чемпионате мира по футболу-2026. Все три гола в поединке записал на свой счет Лионель Месси.

Что нужно знать

Аргентина разгромила Алжир на ЧМ-2026 — 3:0

Месси оформил хет-трик

Судья, вероятно, простил Лионеля в первом тайме

Правда, хет-трика могло и не быть, ведь Лионель мог досрочно покинуть поле из-за удаления. Об этом сообщает "Телеграф".

В сети вирусится видео, на котором 8-кратный обладатель "Золотого мяча" на 31-й минуте матча при счете 1:0 жестко фолит на сопернике. Это нарушение правил тянуло на красную карточку, однако рефери и VAR не стали никак наказывать главную звезду футбола. Момент вызвал большие споры в сети, ведь за подобное нарушение другой футболист наверняка бы получил красную карточку.

🚨 A new footage of Messi's tackle clearly showing his INTENT to foul Algeria's player! 😳pic.twitter.com/YDf3zNfTZj — The Touchmine | 𝐓 (@TouchmineX) June 17, 2026

📺 Vous êtes la VAR : carton ROUGE ou PAS selon vous pour Lionel Messi sur cette semelle sur Aïssa Mandi ? 👀#FIFAWorldCup pic.twitter.com/maEOyYFseb — Foot Mercato (@footmercato) June 17, 2026

Момент с фолом Месси не попал в официальный обзор матча Аргентина — Алжир от Megogo.

Тем не менее Месси остался на поле и забил 3 гола. К слову, Лионель повторил рекорд немца Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира. У обоих по 16 голов, правда Клозе давно завершил карьеру.

Напомним, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале играют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" доступны полный календарь, расписание и видеообзоры всех матчей турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира.