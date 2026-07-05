Бразилія — Норвегія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2026

П’ятиразові чемпіони світу спробують пройти Вікінгів

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У неділю, 5 липня, на чемпіонаті світу з футболу відбудеться центральна зустріч 1/8 фіналу. Збірна Бразилії поміряється силами з Норвегією.

Що потрібно знати

Бразилія зіграє проти Норвегії у США

Переможець вийде на Мексику/Англію

Бразилія жодного разу не перемагала Норвегію

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Бразилія — Норвегія. Гра розпочнеться о 23:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Бразилія — Норвегія (оновлюється)

Бразилія прийме Норвегію на стадіоні "Нью-Джерсі" у США. Пентакампеоне підходять до зустрічі в статусі очевидного фаворита, але Норвегію з Ерлінгом Голандом на вістрі не можна скидати з рахунків. Норвежці ніколи раніше не грали у чвертьфіналах ЧС, а ось бразильці із завидною регулярністю входять до топ-8 команд світу. Примітно, що Бразилія жодного разу у своїй історії не перемагала Норвегію: 2 нічиї та 2 поразки.

Бразилія на цьому Мундіалі зіграла внічию з Марокко (1:1), обіграла Гаїті (3:0), Шотландію (3:0) та Японію (2:1). Норвегія, своєю чергою, переграла Ірак (4:1), Сенегал (3:2) та Кот-д’Івуар (2:1), поступившись лише Франції (1:4).

Додамо, що переможець матчу Бразилія – Норвегія у чвертьфіналі ЧС-2026 зіграє проти переможця дуелі Мексики та Англії.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі стартували 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026 та сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.