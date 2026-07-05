Бразилия - Норвегия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2026

Пятикратные чемпионы мира попытаются пройти Викингов

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В воскресенье, 5 июля, на чемпионате мира по футболу состоится центральная встреча 1/8 финала. Сборная Бразилии померится силами с Норвегией.

Что нужно знать

Бразилия сыграет против Норвегии в США

Победитель выйдет на Мексику/Англию

Бразилия ни разу не побеждала Норвегию

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Бразилия — Норвегия. Игра начнется в 23:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Бразилия — Норвегия (обновляется)

Бразилия примет Норвегию на стадионе "Нью-Джерси" в США. Пентакампеоне подходят ко встрече в статусе явного фаворита, однако Норвегию с Эрлингом Холандом на острие нельзя сбрасывать со счетов. Норвежцы никогда ранее не играли в четвертьфиналах ЧМ, а вот бразильцы с завидной регулярностью входят в топ-8 команд мира. Примечательно, что Бразилия ни разу в своей истории не побеждала Норвегию: 2 ничьи и 2 поражения.

Бразилия на этом Мундиале сыграла вничью с Марокко (1:1), обыграла Гаити (3:0), Шотландию (3:0) и Японию (2:1). Норвегия, в свою очередь, переиграла Ирак (4:1), Сенегал (3:2) и Кот-д’Ивуар (2:1), уступив лишь Франции (1:4).

Добавим, что победитель матча Бразилия — Норвегия в четвертьфинале ЧМ-2026 сыграет против победителя дуэли Мексики и Англии.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале стартовали 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.