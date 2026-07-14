Європа відповість на ганебне рішення МОК щодо Росії: деталі скандалу

Країни ЄС хочуть фінансово натиснути на головний спортивний орган світу

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Відразу дев’ять країн Європи виступили проти фінансування Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Напередодні спортивна організація зняла всі обмеження із Росії.

Що потрібно знати

МОК допустив РФ до міжнародних стартів з прапором та гімном

Естонія стала ініціатором звернення до єврокомісара

До цієї ініціативи приєдналися ще 8 країн

Про це повідомляє Естонське національне телерадіомовлення (ERR). Дев’ять країн Європи (Естонія, Данія, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Румунія, Фінляндія та Швеція) звернулися до Єврокомісії з пропозицією виключити МОК та спортивні федерації, які допускають росіян та білорусів до змагань із прапором та гімном, із програм фінансування Євросоюзу.

Наразі йдеться про Міжнародну федерацію фехтування та Міжнародну федерацію водних видів спорту. Лист надіслано європейському комісарові Гленну Мікаллефу, який займається, зокрема питаннями культури та спорту.

При повній повазі автономії спортивних організацій країни ЄС закликають міжнародні спортивні структури дотримуватись принципів прав людини, верховенства закону та мирних відносин між державами. Звернення до єврокомісару

У зверненні зазначили, що українські спортсмени через війну перебувають у нерівних умовах: багато хто був змушений покинути свої будинки, постраждали від руйнувань або вирушили захищати свою країну, а це рішення МОК не відповідає європейським цінностям.

Нагадаємо, 7 липня Виконком МОК скасував припинення діяльності Олімпійського комітету Росії, знявши всі обмеження з російських атлетів, раніше МОК допускав участь РФ у міжнародних стартах у нейтральному статусі (без прапора та гімну).