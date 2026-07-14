Европа ответит на позорное решение МОК по России: детали скандала

Страны ЕС хотят финансово надавить на главный спортивный орган мира

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Сразу девять европейских стран выступили против финансирования Международного олимпийского комитета (МОК). Накануне спортивная организация сняла все ограничения с России.

Что нужно знать

МОК допустил РФ к международным стартам с флагом и гимном

Эстония стала инициатором обращения к еврокомиссару

К данной инициативе присоединились еще 8 стран

Об этом сообщает Эстонское национальное телерадиовещание (ERR). Девять стран Европы (Эстония, Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция) обратились к Еврокомиссии с предложением исключить МОК и спортивных федерации, которые допускают россиян и белорусов к соревнованиям с флагом и гимном, из программ финансирования Евросоюза.

Речь на данный момент идет о Международной федерации фехтования и Международной федерации водных видов спорта. Письмо направлено европейскому комиссару Гленну Микаллефу, курирующему, в том числе вопросы культуры и спорта.

При полном уважении автономии спортивных организаций страны ЕС призывают международные спортивные структуры соблюдать принципы прав человека, верховенства закона и мирных отношений между государствами. Обращение е еврокомиссару

В обращении отметили, что украинские спортсмены из-за войны находятся в неравных условиях: многие были вынуждены покинуть свои дома, пострадали от разрушений или отправились защищать свою страну, а данное решение МОК не соответствует европейским ценностям.

Напомним, 7 июля Исполком МОК отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России, сняв все ограничения с российских атлетов, ранее МОК допускал участие РФ в международных стартах в нейтральном статусе (без флага и гимна).