В тісноті та зі скаргами: як працює найменший "АТБ" в Україні

Попри "унікальність" супермаркету він не надто радує покупців

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У Кропивницькому є унікальний магазин "АТБ". Він вважається найменшим у мережі, адже його площа становить лише 148 квадратних метрів.

"Телеграф" розповість про цей незвичайний супермаркет. Зауважимо, що попри невеликі розміри, магазин функціонує ще з 2009 року.

Де знаходиться магазин?

Магазин розташований в Кропивницькому на вулиці Короленка, 34. Він знаходиться на першому поверсі житлового будинку та має формат міні-маркету з базовим асортиментом товарів.

Як виглядає магазин?

Зовні це типовий супермаркет мережі "АТБ". Проте всередині він значно поступається за розміром стандартним магазинам. Через брак місця проходи між полицями з товарами дуже вузькі, а зона біля кас часто перекрита чергами покупців.

Фасад найменшого АТБ в Україні

В магазині мало місця між стелажами з товаром

Клієнти мережі скаржаться о в магазині представлений малий асортимент товарів у порівнянні з іншими "АТБ". Також зазначається, що біля кас дуже мало місця для викладання товарів, через що касири пробивають всі товари підряд плутаючи покупців.

Відгуки клієнтів

Відгуки клієнтів

Відгуки клієнтів

Водночас дехто з відвідувачів відзначає зручне розташування магазину та наявність базових товарів, необхідних для щоденних потреб. Люди вказують що такий формат їм підходить для швидких закупівель "по дорозі додому", а для більш суттєвих покупок місцеві мешканці обирають більші супермаркети мережі в місті.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку вечерю можна приготувати з продуктів куплених за 100 гривень в "АТБ".