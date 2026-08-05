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В тісноті та зі скаргами: як працює найменший "АТБ" в Україні

Автор
Вадим Михальченко
Дата публікації
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Автор
Деяких клієнтів задовольняє такий формат маркету Новина оновлена 05 серпня 2026, 21:44
Деяких клієнтів задовольняє такий формат маркету. Фото Колаж "Телеграфу"

Попри "унікальність" супермаркету він не надто радує покупців

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У Кропивницькому є унікальний магазин "АТБ". Він вважається найменшим у мережі, адже його площа становить лише 148 квадратних метрів.

"Телеграф" розповість про цей незвичайний супермаркет. Зауважимо, що попри невеликі розміри, магазин функціонує ще з 2009 року.

Де знаходиться магазин?

Магазин розташований в Кропивницькому на вулиці Короленка, 34. Він знаходиться на першому поверсі житлового будинку та має формат міні-маркету з базовим асортиментом товарів.

Як виглядає магазин?

Зовні це типовий супермаркет мережі "АТБ". Проте всередині він значно поступається за розміром стандартним магазинам. Через брак місця проходи між полицями з товарами дуже вузькі, а зона біля кас часто перекрита чергами покупців.

Фасад найменшого АТБ в Україні
Фасад найменшого АТБ в Україні
В магазині мало місця між стелажами з товаром
В магазині мало місця між стелажами з товаром

Клієнти мережі скаржаться о в магазині представлений малий асортимент товарів у порівнянні з іншими "АТБ". Також зазначається, що біля кас дуже мало місця для викладання товарів, через що касири пробивають всі товари підряд плутаючи покупців.

Відгуки клієнтів
Відгуки клієнтів
Відгуки клієнтів
Відгуки клієнтів
Відгуки клієнтів
Відгуки клієнтів

Водночас дехто з відвідувачів відзначає зручне розташування магазину та наявність базових товарів, необхідних для щоденних потреб. Люди вказують що такий формат їм підходить для швидких закупівель "по дорозі додому", а для більш суттєвих покупок місцеві мешканці обирають більші супермаркети мережі в місті.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку вечерю можна приготувати з продуктів куплених за 100 гривень в "АТБ".

Теги:
#Мережа #Магазин #Розміри #АТБ