Берінчик — Ноукс: де і коли безкоштовно дивитись великий бій

Українець повертається на ринг після нищівної поразки

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У суботу, 29 серпня, у Лондоні (Велика Британія) відбудеться великий вечір професійного боксу Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) – Філіп Хргович (20-1, 15 КО). В андекарді шоу пройде бій за участю відомого українського боксера Дениса Берінчика (19-1, 9 КО).

"Телеграф" розповідає, де переглянути бій Берінчик — Сем Ноукс (18-1, 16 КО) в Україні. Поєдинок легально покажуть у нашій країні дві медіаплатформи. Безкоштовна трансляція не планується.

Бій Берінчика з британцем можна переглянути на сервісі Megogo. Він буде доступний для перегляду за підписками MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y. Вартість перегляду на цю мить складає від 99 грн/7 днів.

Крім того, бій Берінчик — Ноукс покаже платформа DAZN, яка є офіційним світовим транслятором шоу Ітаума — Хргович. Вартість перегляду вечора боксу на DAZN складає 887 грн.

Зазначимо, бій Берінчик — Ноукс пройде у головному карді шоу, яке розпочнеться о 17:00 за київським часом. Головний бій вечора Ітаума — Хргович орієнтовно стартує о 20:30 за київським часом. Ймовірно, поєдинок українця відбудеться перед дуеллю Мозеса та Філіпа.

Нагадаємо, Ітаума та Хргович проведуть чемпіонський бій за титул IBF у суперважкій вазі, який нещодавно звільнив Олександр Усик. Берінчик, своєю чергою, повертається на ринг після поразки у чемпіонському поєдинку. 14 лютого колишній "отаман" програв нокаутом Кейшону Девісу. На кону стояв титул WBO у легкій вазі.