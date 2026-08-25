Беринчик - Ноукс: где и когда бесплатно смотреть большой бой

Украинец возвращается на ринг после сокрушительного поражения

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В субботу, 29 августа, в Лондоне (Великобритания) состоится большой вечер профессионального бокса Мозес Итаума (14-0, 12 КО) – Филип Хргович (20-1, 15 КО). В андекарде шоу пройдет бой с участием известного украинского боксера Дениса Беринчика (19-1, 9 КО).

"Телеграф" рассказывает, где посмотреть бой Беринчик — Сэм Ноукс (18-1, 16 КО) в Украине. Поединок легально покажут у нас в стране две медиа-платформы. Бесплатная трансляция не планируется.

Бой Беринчика с британцем можно посмотреть на сервисе Megogo. Он будет доступен для просмотра по подпискам MEGOPACK и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y. Стоимость просмотра на данный момент составляет от 99 грн/7 дней.

Кроме того, бой Беринчик — Ноукс покажет платформа DAZN, которая является официальным мировым транслятором шоу Итаума — Хргович. Стоимость просмотра вечера бокса на DAZN составляет 887 грн.

Отметим, бой Беринчик — Ноукс пройдет в главном карде шоу, которое начнется в 17:00 по киевскому времени. Главный бой вечера Итаума — Хргович ориентировочно стартует в 20:30 по киевскому времени. Вероятно, поединок украинца состоится прямо перед дуэлью Мозеса и Филипа.

Напомним, Итаума и Хргович проведут чемпионский бой за титул IBF в супертяжелом весе, который недавно освободил Александр Усик. Беринчик, в свою очередь, возвращается на ринг после поражения в чемпионском поединке. 14 февраля бывший "атаман" проиграл нокаутом Кейшону Дэвису. На кону стоял титул WBO в легком весе.