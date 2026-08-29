Ітаума — Хргович: онлайн-трансляція бою

Пряма трансляція чемпіонського бою Ітаума — Хргович

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У суботу, 29 серпня, на Арені O2 у Лондоні (Великобританія) відбудеться грандіозний вечір професійного боксу. У головному бою британець Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) воює з хорватом Філіпом Хрговичем (20-1, 15 КО) за вакантний титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версією IBF.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію бою Ітаума — Хргович. Орієнтовний початок поєдинку 30 серпня о 00:00 за київським часом. Слідкувати за шоу в Лондоні можна у статті: "Ітаума — Хргович: онлайн-трансляція вечора боксу".

Онлайн-трансляція бою Ітаума — Хргович (оновлюється)

21-річний "спадкоємець" Олександра Усика Ітаума намагатиметься стати чемпіоном світу після того, як великий українець звільнив титули. На його шляху досвідчений 34-річний хорват на прізвисько "Звір", який просто так пояс не віддасть. Мозес вже перемагав відомих суперників, проте Філіп виділяється з цієї когорти і явно дасть бій британцю.

Зазначимо, перед боєм боксери традиційно пройшли церемонію зважування:

Мозес Ітаума – 109,63 кг

Філіп Хргович – 107,14 кг.

Після неї британець і хорват провели дуель поглядів, яка мало не обернулася масовою бійкою. Річ у тім, що Ітаума штовхнув Хрговича, а Філіп у відповідь дав ляпаса супернику. Це розпалило пристрасті перед боєм.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися бій Ітаума — Хргович, а також ділився прогнозом на це протистояння. Поєдинок орієнтовно розпочнеться ближче до півночі.

Додамо, що в андеркарді шоу виступить українець Денис Берінчик (19-1, 9 КО), який намагатиметься зупинити місцеву зірку Сема Ноукса (18-1, 16 КО). Слідкувати за цим поєдинком можна у статті: "Берінчик — Ноукс: онлайн-трансляція бою".