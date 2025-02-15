Спірний нокдаун та вбивчий нокаут: найкращі моменти бою Берінчик — Девіс (відео)

Віковий українець не зумів здолати молоду зірку

У суботу, 15 лютого, український боксер Денис Берінчик (20-1, 9 КО) зазнав першої поразки в кар’єрі, втративши пояс WBO у легкій вазі. У Нью-Йорку (США) небитий американець Кейшон Девіс (13-0, 9 КО) нокаутував "Грома" за 4 раунди.

Берінчик вперше у кар’єрі опинився у нокдауні та нокауті. Про це повідомляє "Телеграф".

Денис із перших секунд почав боксувати у високому темпі. Спочатку це приносило свої плоди, але Девіс зумів адаптуватися і частіше став попадати точно в ціль. У 3-му раунді Берінчик нарвався на зустрічний удар, після чого впав на канвас. Українець глянув на суддю, адже Кішон, схоже, вдарив по спині, що заборонено у боксі. Проте рефері відрахував нокдаун. У 4-му раунді американець виконав все чисто, нокаутував "Грома" потужним ударом по корпусу.

Найкращі моменти бою Берінчик — Девіс

Нагадаємо, Берінчик уперше в кар’єрі став чемпіоном світу у травні 2024 року, перемігши у 12 раундах Емануеля Наваррете з Мексики. Українець Олександр Усик стежив за цим поєдинком і яскраво відсвяткував перемогу Дениса.