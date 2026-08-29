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Берінчик — Ноукс: онлайн-трансляція бою

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Берінчик — Ноукс Новина оновлена 29 серпня 2026, 00:39
Берінчик — Ноукс. Фото Getty Images

Пряма трансляція бою Берінчик — Ноукс

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У суботу, 29 серпня, на арені О2 у Лондоні (Велика Британія) українець Денис Берінчик (19-1, 9 КО) повернеться на ринг. Протистоятиме срібному призеру Олімпійських ігор та колишньому чемпіону світу в легкій вазі британець Сем Ноукс (18-1, 16 КО).

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію бою Берінчик — Ноукс. Слідкувати за шоу в Лондоні можна у статті: "Ітаума — Хргович: онлайн-трансляція вечора боксу".

Берінчик — Ноукс: онлайн-трансляція бою (оновлюється)

38-річний Берінчик повертається у великий бокс після важкої поразки від американця Кейшона Девіса у титульному поєдинку та кількох операцій (у боксера були серйозні проблеми з плечем, — Ред.). Суперник в українця дуже серйозний. На думку фахівців, Денис практично не має шансів на перемогу.

Зазначимо, бій Берінчик — Ноукс пройде в андеркарді шоу Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) — Філіп Хргович (20-1, 15 КО), які битимуться за залишений Олександром Усиком пояс IBF у надважкій вазі. Поєдинок Дениса орієнтовно стартує о 23:00 за київським часом, вечір боксу в Лондоні в Україні покажуть одразу 2 медіаплатформи.

Додамо, що Берінчик та Ноукс пройшли офіційну процедуру зважування. Обидва вклалися в ліміт легкої ваги (до 61,235 кг), після чого провели дуель поглядів.

  • Денис Берінчик – 60,826 кг
  • Сем Ноукс — 60,840 кг

Нагадаємо, Берінчик повертається на ринг після тяжкої поразки нокаутом. 14 лютого 2026 року колишнього "отамана" декласував Девіс. У тому бою Денис втратив титул WBO у легкій вазі.

Теги:
#Бокс #Денис Берінчик