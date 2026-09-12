У футболі з’явилася чорна картка: за що та кому її показують

Нове правило працює виключно в Румунії

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Румунська футбольна федерація (FRF) затвердила радикальне оновлення правил – запровадила чорну картку. Це нововведення торкається лише юнацького футболу країни (категорії від U-7 до U-16).

Про це повідомляє прес-служба FRF. Чорна картка — абсолютна новація у світовому футболі, призначена для покарання глядачів та батьків за агресію на трибунах.

Що таке чорна картка

Головна мета нововведення – захистити юних спортсменів від психологічного тиску, нецензурної лайки та амбіцій дорослих. Чорна картка виступає візуальним сигналом про дострокове та остаточне припинення матчу.

Триетапний протокол зупинки гри

При фіксуванні порушень із боку трибун суддя зобов’язаний діяти за суворим алгоритмом:

Крок 1. Попередження. Суддя призупиняє гру та зобов’язує тренерів закликати своїх уболівальників до порядку. За наявності системи гучного зв’язку диктор робить офіційне попередження.

Суддя призупиняє гру та зобов’язує тренерів закликати своїх уболівальників до порядку. За наявності системи гучного зв’язку диктор робить офіційне попередження. Крок 2. Тимчасова пауза. Якщо інциденти продовжуються, арбітр перериває матч на 10 хвилин і веде команди до роздягальні для повторної спроби тренерів заспокоїти трибуни.

Якщо інциденти продовжуються, арбітр перериває матч на 10 хвилин і веде команди до роздягальні для повторної спроби тренерів заспокоїти трибуни. Крок 3. Чорна картка. У разі повторення агресивних дій після поновлення зустрічі суддя демонструє чорну картку та дає фінальний свисток. Гра остаточно скасовується без права на перегравання.

За що достроково завершуватимуть матчі

Процедура застосовуються за будь-яких проявів вербального або фізичного насильства з боку глядачів, включаючи:

Образи, штовхання чи фізичний вплив на власних дітей та гравців команди-суперника;

Агресію та нецензурні висловлювання на адресу тренерських штабів, суддівської бригади та офіційних осіб;

Конфлікти та сутички між уболівальниками на трибунах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" успішно стартував у Лізі чемпіонів. Гірники зіграли внічию з ПСВ, хоча вважалися аутсайдерами "дуелі".