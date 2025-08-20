Порошенко спекулює темами армії, віри та мови, – військовий
Колишній президент та керівник партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко не має права сьогодні вказувати Україні як вести переговори, спекулюючи термінами "Армія.Мова.Віра". Про це написав військовий Олексій "Сталкер".
"Вчора Петро Порошенко з трибуни ради повчав як треба вести переговори по закінченню війни і яку позицію має займати Україна. За його словами, все має базуватися на слогані "Армія. Мова. Віра"", — пише "Сталкер".
Та, на його думку, експрезидент немає право це робити.
Щодо "Армії" військовий нагадав про скандали з розкраданням. Зокрема, він згадує про те, як куми Порошенка Свинарчуки через "Укроборонпром" постачали контрабандні запчастини з націнкою 300%. Також провалене будівництво "стіни" на Донбасі, де вкрали 1,3 млрд грн, ігнорування вибухів на складах боєприпасів (знищено 210 000 тонн, або 40% запасів), блокування розробки "Нептуна" і продаж техніки з "Ленінської кузні" за завищеними цінами.
Не оминув "Сталкер" і тему Іловайську. За його словами, Порошенко нібито дав можливість росіянам створити плацдарм для наступу на Україну.
Стосовно "Мови" військовий зазначив, що родина Порошенка нібито спілкується російською. Свати — чиновники в Росії, а команда Порошенка, включаючи Олексія Гончаренка, нібито захищає російську мову.
Щодо "Віри" військовий нагадує, що Порошенко – був паламарем УПЦ МП. Він також, пише "Сталкер", просив громадянство для олігарха Новінського, посилаючись на підтримку УПЦ МП.
"Тому Порошенку краще взагалі не піднімати на тему переговорів і територій та розповідати щось про армію, мову, віру", — підсумував військовий.