Порошенко прийшов на зустріч з військовими у піджаку за 75 тисяч гривень

Лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко потрапив у черговий "модний" скандал. Цього разу його спричинив піджак експрезидента України. На зустріч із військовими Петро Порошенко вдягнув піджак люксового бренду Canali вартістю майже 75 тисяч гривень. На це звернув увагу телеграм-канал Harley Quinn .

Наддорогий одяг народного депутата, який є одним із найбагатших людей України, спричинив скандал в соціальних мережах. Користувачі задаються питанням, наскільки доречно вдягати такі дорогі речі на зустрічі із військовими. Зокрема, дорогий одяг Порошенка розкритикував у своєму дописі політичний експерт Валентин Гладких, звинувативши політика в безтактності.

"Головний політичний модник країни Петро Порошенко на четвертий рік війни ніяк не може відмовити собі у розкоші. Демонструє він цю розкіш не кому-небудь, а військовим – хлопцям, які зранку простояли на спеці, щоб на їхньому фоні записали піарний пост. Він прийшов на фотосесію з військовими у піджак Canali за майже 75 тис. грн", – пише Гладких у своєму дописі.

Він підкреслив недоречність наддорогого вбрання політика під час зустрічі з військовими та волонтерами, особливо у війну.

"Звісно, в Петра Олексійовича на всі ці лахи є гроші. Він лише за війну збагатився у 20 разів більше, ніж заробляв до війни і став одним з найбагатших в країні. Тут питання в недоречності такого одягу, особливо, коли зустрічаєшся з військовими чи волонтерами. Вони менше всього потребують, щоб ряджені політики дефілювали перед ними у багатотисячному вбранні. Це дико – хизуватися багатством, коли країна – у війні. Та й у цивілізованих державах великі гроші мовчать. Це лише аборигени рядяться в усі буси, пір’я та бісер, щоб привернути увагу до свого статусу".

Політолог також наводить низку інших прикладів "несмаку та безтактовності" Порошенка.

Це не перший "модний" скандал експрезидента. Зокрема, раніше його помітили в куртці модного італійського бренду Loro Piana за 18400 євро та рукавичках Brunello Cucinelli за 1000 доларів.