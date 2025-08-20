Бывший президент и руководитель партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко не имеет права сегодня указывать Украине, как вести переговоры, спекулируя терминами "Армия.Язык.Вера". Об этом написал военный Алексей "Сталкер".

"Вчера Петр Порошенко с трибуны Рады поучал, как нужно вести переговоры по окончании войны и какую позицию должна занимать Украина. По его словам, все должно базироваться на слогане" Армия. Язык. Вера"", — пишет "Сталкер".

Но, по его мнению, экс-президент не вправе это делать.

Относительно "Армии" военный напомнил о скандалах с хищением. В частности, он упоминает о том, как кумовья Порошенко Свинарчуки через "Укроборонпром" поставляли контрабандные запчасти с наценкой 300%. Также провалено строительство "стены" на Донбассе, где украли 1,3 млрд грн, игнорирование взрывов на складах боеприпасов (уничтожено 210 000 тонн или 40% запасов), блокирование разработки "Нептуна" и продажа техники из "Ленинской кузницы" по завышенным ценам.

Не обошел "Сталкер" и тему Иловайска. По его словам, Порошенко якобы предоставил возможность россиянам создать плацдарм для наступления на Украину.

Относительно "Языка" военный отметил, что семья Порошенко якобы общается на русском. Сваты – чиновники в России, а команда Порошенко, включая Алексея Гончаренко, якобы защищает русский язык.

Относительно "Веры" военный напоминает, что Порошенко — был пономарем УПЦ МП. Он также, пишет "Сталкер", просил гражданство для олигарха Новинского, ссылаясь на поддержку УПЦ МП.

"Поэтому Порошенко лучше вообще не поднимать на тему переговоров и территорий и рассказывать что-то об армии, языке, вере", — подытожил военный.