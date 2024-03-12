Набридла реклама? Відключи її на своєму смартфоні за лічені хвилини

Ці способи підійдуть для Android та iOS

Встановлюючи на смартфон безплатний додаток або гру, користувач часто стикається з надлишком реклами. Вона може бути вбудована у саму програму або ж з’являтися у вигляді сповіщень.

"Телеграф" розповість вам, як легко позбутися реклами у додатках на смартфоні. Ці способи підійдуть не тільки для смартфонів на базі Android, а й для деяких iOS також.

Способи вимкнути рекламу на смартфоні

Вимкнути Wi-Fi, якщо він вам не потрібен. Адже будь-яке рекламне оголошення має завантажуватися через мережу, а мобільного інтернету для цього інколи замало.

Змінити геолокацію. Адже виробники смартфонів змушені налаштувати заводські параметри відповідно до вимог політики використання гаджетів в різних країнах.

Зміна геолокації у додатку

Є країни, у яких заборонена нав’язлива реклама у додатках, до них відноситься і Великобританія. В цій країні є спеціальне відомство, яке займається контролем ринку реклами. Тому в іграх для жителів Альбіону кількість рекламних інтеграцій зведено до мінімуму.

Налаштувати особистий DNS-сервер. Через нього буде проходити вся інформація, що надходить на телефон. Один з таких серверів – AdGuard DNS, він фільтрує небажаний трафік, вирізаючи рекламу в момент обробки запиту тоді, коли IP адреса містить рекламні блоки.

Налаштування особистого DNS-сервера

Аби перемикнути ваш смартфон на використання AdGuard DNS, зайдіть в налаштування, виберіть опцію персонального DNS-сервера і вбийте в рядок хост dns.adguard.com.

Потім зайдіть в будь-який додаток, де ігровий процес до цього постійно переривався на показ реклами. Найімовірніше, її там більше немає.

Зауважимо, що через відмінності в оболонках Андроїд-смартфонів розташування пункту меню з DNS може відрізнятися.

Раніше "Телеграф" писав, чому телефон почав повільно заряджатися та як це виправити.