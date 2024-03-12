Надоела реклама? Отключи ее на своем смартфоне за считанные минуты

Эти способы подойдут для Android и iOS

Устанавливая на смартфон бесплатное приложение или игру, пользователь часто сталкивается с избытком рекламы. Она может быть встроена в саму программу или появляться в виде уведомлений.

"Телеграф" расскажет вам, как легко избавиться от рекламы в приложениях на смартфоне. Эти способы подойдут не только для смартфонов на базе Android, но и для некоторых iOS тоже.

Способы отключить рекламу на смартфоне

Отключить Wi-Fi, если он вам не нужен. Ведь любое рекламное объявление должно загружаться через сеть, а мобильного интернета для этого иногда мало.

Сменить геолокацию. Ведь производители смартфонов вынуждены настраивать заводские параметры в соответствии с требованиями политики использования гаджетов в разных странах.

Изменение геолокации в приложении

Есть страны, в которых запрещена навязчивая реклама в приложениях, к ним относится и Великобритания. В этой стране есть специальное ведомство, занимающееся контролем рынка рекламы. Поэтому в играх для жителей Альбиона количество рекламных интеграций сведено к минимуму.

Настройка личного DNS-сервера. Через него будет проходить вся поступающая на телефон информация. Один из таких серверов – AdGuard DNS, он фильтрует нежелательный трафик, вырезая рекламу в момент обработки запроса тогда, когда IP адрес содержит рекламные блоки.

Настройка личного DNS-сервера

Чтобы переключить ваш смартфон на использование AdGuard DNS, зайдите в настройки, выберите опцию персонального сервера DNS и вбейте в строку хост dns.adguard.com.

Затем зайдите в любое приложение, где игровой процесс прежде постоянно прерывался на показ рекламы. Скорее всего, ее там больше нет.

Заметим, что из-за отличий в оболочках Андроид-смартфонов расположение пункта меню с DNS может отличаться.

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