Невже ви досі у це вірите? Розвінчуємо ТОП-3 головних міфи про зарядку смартфона

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Здається, ми вже й не пам’ятаємо тих часів, коли смартфонів просто не існувало. Улюблений ґаджет завжди під рукою і здається, що так було завжди. Однак, при цьому, більшість з нас досі вірить у правила зарядки телефонів, що були ще за "часів динозаврів".

"Телеграф" розвінчує три головних міфи про заряджання сучасних смартфонів. Радимо викинути їх зі своєї голови.

Розрядити/зарядити новий смартфон

Це правило працювало ще за часів царя Панька. Перші телефони мали геть інші покоління акумуляторів, а саме: нікель-кадмієві або нікель-металогідридні батареї.

Сучасні ж смартфони мають літій-іонні або літій-полімерні АКБ, які мають меншу вагу, довший термін служби та вищу продуктивність. Розряджати їх до 0% і заряджати до 100% — абсолютна марна дія, яка може лише нашкодити.

Швидка зарядка — зло

Чимало користувачів побоюються того, що підвищена напруга та сила струму під час "швидкої зарядки" можуть негативно вплинути на ґаджет. Насправді, в сучасні телефони вбудовані контролери, які й регулюють подачу електричного струму, аналізують температуру батареї, рівень заряду і навантаження, підбираючи відповідну напругу. Швидка зарядка не нашкодить вашому телефонові.

Смартфон треба заряджати до 100%

Абсолютна більшість спеціалістів та виробників сучасних телефонів радять утримувати заряд батареї смартфона в діапазоні 20% — 80%. За таких умов заряджання ваш акумулятор служитиме довго і світитиметься від щастя, що в нього такий уважний власник. "Життя" акумулятора визначається кількістю циклів зарядки (300-500 циклів), залежно від моделі телефона. Щоразу, коли ви повністю заряджаєте батарею до 100% – це і є один цикл.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, які додатки несуть загрозу персональним даним, що ви зберігаєте на своєму телефоні. Фахівці радять їх видалити.