Ваш смартфон "помре" раніше часу, якщо ігнорувати ці правила: як краще заряджати пристрій

Дотримання простих правил продовжить термін служби пристрою

Багато користувачів смартфонів навіть не підозрюють, що неправильно заряджають свої пристрої. Проте недотримання простих правил може помітно зменшити термін "життя" девайса.

Широко поширена практика серед користувачів полягає у тому, що вони перед сном під’єднують до смартфона зарядний пристрій, пише itechua. Поки користувач спить, батарея заряджається та до ранку рівень заряду дорівнює ста відсоткам.

Це може здатися зручним способом зарядки. Але, на жаль, це дуже небезпечно для акумулятора.

Варто зазначити, що регулярне розряджання акумулятора смартфона "до нуля" негативно впливає на стан батареї. Термін служби акумулятора може серйозно скоротитися. Крім того, щоб уникнути неприємних наслідків, власник гаджета має намагатися зупиняти процес заряджання за 80-90 відсотків.

Крім того, існують й Інші правила, яких потрібно дотримуватися під час заряджання смартфона По-перше, за можливості потрібно підключати до мобільника тільки оригінальну зарядку. Якщо оригіналу немає, потрібно використовувати якісну альтернативу.

По-друге, не варто підвищувати навантаження на мобільник, що заряджається. Не залишайте смартфон на нагрітих поверхнях і не користуйтеся гаджетом, коли рівень заряду його батареї заповнюється.

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