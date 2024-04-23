Як швидко зарядити телефон: 5 порад для безпечного та ефективного живлення

Заряд стрімко піде вгору, якщо виконаєте ці прості рекомендації

Смартфони сьогодні є незамінними помічниками для кожної сучасної людини. Знаючи лайфхаки, можна увімкнути флеш-сповіщення чи швидше зарядити телефон без шкоди для батареї.

Усього лише п’ять простих дій, і ви за короткий час зможете підживити гаджет. Цими порадами ділиться "Телеграф".

Використання дротової зарядки

Бездротові технології зручніші, але вимагають більше часу на живлення смартфона. Тому краще використати оригінальну зарядку телефона.

Правильний вибір розетки

Від стабільної мережі телефон заряджається в рази швидше. Якщо ж живлення відбувається від USB-портів, то на це піде більше часу.

Режим швидкого заряджання

У деяких моделей гаджета є спеціальний адаптер для швидкого живлення. Якщо ваш телефон сумісний з цією технологією, то варто нею скористатись.

Експерти застерігають: часто користуватись цим режимом не варто. Інакше батарея почне швидше деградувати.

Економія заряду

Під час живлення не варто використовувати гаджет. Так він буде швидше заряджатись.

Щоб пришвидшити процес ― увімкніть режим польоту. Він автоматично відключить геологацію, Bluetooth та Wi-fi, щоб ще більше зекономити заряд.

Зніміть чохол

Енергія довше накопичується при високій температурі. Саме тому краще при заряджанні класти гаджет на рівну тверду поверхню і знімати чохол.

Раніше "Телеграф" писав про три небезпечних додатки для телефона. Вони є у кожному сучасному смартфоні.