Неужели вы все еще в это верите? Развенчиваем ТОП-3 главных мифа о зарядке смартфона

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Кажется, мы уже не помним тех времен, когда смартфонов просто не существовало. Любимый гаджет всегда под рукой и кажется, что так всегда было. Однако, при этом, большинство из нас до сих пор верят в правила зарядки телефонов, которые были еще во времена динозавров.

"Телеграф" развенчивает три главных мифа о зарядке современных смартфонов. Советуем выбросить их из своей головы.

Разрядить/зарядить новый смартфон

Это правило работало еще при царе Горохе. Первые телефоны имели совсем другие поколения аккумуляторов, а именно: никель-кадмиевые или никель-металлогидридные батареи.

Современные же смартфоны имеют литий-ионные или литий-полимерные АКБ, имеющие меньший вес, более длительный срок службы и более высокую производительность. Разряжать их до 0% и заряжать до 100% — абсолютно бесполезное действие, которое может только навредить.

Быстрая зарядка – зло

Многие пользователи опасаются того, что повышенное напряжение и сила тока во время "быстрой зарядки" могут негативно повлиять на гаджет. На самом деле, в современные телефоны встроены контроллеры, которые и регулируют подачу электрического тока, анализируют температуру батареи, уровень заряда и нагрузки, подбирая соответствующее напряжение. Быстрая зарядка не навредит телефону.

Смартфон нужно заряжать до 100%

Абсолютное большинство специалистов и производителей современных телефонов советуют удерживать заряд батареи смартфона в диапазоне 20% — 80%. При таких условиях зарядки ваш аккумулятор будет служить долго и светиться от счастья, что у него такой внимательный владелец. "Жизнь" аккумулятора определяется количеством циклов зарядки (300-500 циклов) в зависимости от модели телефона. Каждый раз, когда вы полностью заряжаете батарею до 100% – это и есть один цикл.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, какие приложения несут угрозу персональным данным, которые вы храните на своем телефоне. Специалисты советуют их удалить.