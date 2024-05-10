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Вони точно є на вашому смартфоні: 10 застосунків, які швидко з’їдають заряд у фоновому режимі

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
Дата публікації
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Не дивуйтесь, що ваш телефон швидко розряджається Новина оновлена 10 травня 2024, 16:40
Не дивуйтесь, що ваш телефон швидко розряджається. Фото Canva

Щоб зменшити їхню "прожерливість", варто увімкнути одну функцію

Телефон прослужить довше і надійніше, якщо його не перевантажувати. Раніше ми повідомляли, як пришвидшити заряджання смартфона, а тепер розповідаємо про 10 додатків, які швидко з’їдають заряд навіть у фоновому режимі.

Більшість з цих програм є на кожному сучасному телефоні. Про це повідомляє сайт прогресивних IT технологій CorgIT.

Які додатки для телефону витрачають багато заряду

У фоновому режимі залишати деякі програми небезпечно. Вони витрачають багато заряду і провокують перегрівання гаджета.

Більшість з цих додатків дуже популярні серед українців. Найбільше витрачають енергії навіть у фоновому режимі такі програми:

  • соцмережа Instagram;
  • соцмережа Facebook;
  • месенджер Telegram;
  • відеохостинг YouTube;
  • соцмережа TikTok;
  • сервіс трансляцій Netflix;
  • месенджер Skype;
  • фітнес-планувальник Fitbit;
  • програма для виклику таксі Uber;
  • застосунок для онлайн-покупок Zara.

Проте не варто їх одразу видаляти. У налаштуваннях знайдіть опцію "Обмеження у фоновому режимі". Тоді ці додатки не будуть з’їдати заряд, коли ви ними не користуєтесь.

Раніше "Телеграф" повідомляв про загрозу від бездротової зарядки. Під ударом може опинитись операційна система гаджета.

Теги:
#Смартфон #Додатки #Телефон