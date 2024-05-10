Вони точно є на вашому смартфоні: 10 застосунків, які швидко з’їдають заряд у фоновому режимі
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Щоб зменшити їхню "прожерливість", варто увімкнути одну функцію
Телефон прослужить довше і надійніше, якщо його не перевантажувати. Раніше ми повідомляли, як пришвидшити заряджання смартфона, а тепер розповідаємо про 10 додатків, які швидко з’їдають заряд навіть у фоновому режимі.
Більшість з цих програм є на кожному сучасному телефоні. Про це повідомляє сайт прогресивних IT технологій CorgIT.
Які додатки для телефону витрачають багато заряду
У фоновому режимі залишати деякі програми небезпечно. Вони витрачають багато заряду і провокують перегрівання гаджета.
Більшість з цих додатків дуже популярні серед українців. Найбільше витрачають енергії навіть у фоновому режимі такі програми:
- соцмережа Instagram;
- соцмережа Facebook;
- месенджер Telegram;
- відеохостинг YouTube;
- соцмережа TikTok;
- сервіс трансляцій Netflix;
- месенджер Skype;
- фітнес-планувальник Fitbit;
- програма для виклику таксі Uber;
- застосунок для онлайн-покупок Zara.
Проте не варто їх одразу видаляти. У налаштуваннях знайдіть опцію "Обмеження у фоновому режимі". Тоді ці додатки не будуть з’їдати заряд, коли ви ними не користуєтесь.
Раніше "Телеграф" повідомляв про загрозу від бездротової зарядки. Під ударом може опинитись операційна система гаджета.