Вони точно є на вашому смартфоні: 10 застосунків, які швидко з’їдають заряд у фоновому режимі

Щоб зменшити їхню "прожерливість", варто увімкнути одну функцію

Телефон прослужить довше і надійніше, якщо його не перевантажувати. Раніше ми повідомляли, як пришвидшити заряджання смартфона, а тепер розповідаємо про 10 додатків, які швидко з’їдають заряд навіть у фоновому режимі.

Більшість з цих програм є на кожному сучасному телефоні. Про це повідомляє сайт прогресивних IT технологій CorgIT.

Які додатки для телефону витрачають багато заряду

У фоновому режимі залишати деякі програми небезпечно. Вони витрачають багато заряду і провокують перегрівання гаджета.

Більшість з цих додатків дуже популярні серед українців. Найбільше витрачають енергії навіть у фоновому режимі такі програми:

соцмережа Instagram;

соцмережа Facebook;

месенджер Telegram;

відеохостинг YouTube;

соцмережа TikTok;

сервіс трансляцій Netflix;

месенджер Skype;

фітнес-планувальник Fitbit;

програма для виклику таксі Uber;

застосунок для онлайн-покупок Zara.

Проте не варто їх одразу видаляти. У налаштуваннях знайдіть опцію "Обмеження у фоновому режимі". Тоді ці додатки не будуть з’їдати заряд, коли ви ними не користуєтесь.

Раніше "Телеграф" повідомляв про загрозу від бездротової зарядки. Під ударом може опинитись операційна система гаджета.