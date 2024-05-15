Графіки відключення світла в Києві: чому і як працювали, розповіли у ДТЕК

Компанія закликає розумно споживати електрику

У Києві та області скасували екстрені відключення. Вони діяли з 6:40 до 09:00.

Про це повідомляє ДТЕК. Енергетики повертають світло в усі домівки.

Попри це, ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою. ДТЕК закликає мешканців столиці та області продовжувати ощадливо користуватися електроенергією, щоб підтримати стабільність енергопостачання у цей складний період.

Зазначають, що причиною відключення світла у Києві та по всій Україні стало збільшення дефіциту електроенергії через зростання споживання. Своєю чергою причиною зростання використання світла є похолодання на тлі наслідків російських обстрілів.

Так, уранці, 15 травня, у Києві були запроваджені екстрені відключення електроенергії. За таких умов графіки відключення світла не працюють.

"Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень, графіки, які розміщенні на сайті, — не діють", — підкреслюють у ДТЕК.

Нагадуємо, для покращення роботи енергосистеми рекомендується використовувати енергомісткі прилади не в пікові години навантаження, які припадають на 18:00-00:00, а вночі або вранці.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві продовжать будівництво метро на Виноградар. Київський метрополітен оголосив новий тендер з очікуваною вартістю закупівлі майже в 14 мільярдів гривень.