Це може бути дуже небезпечно: 4 ситуації, коли не можна заряджати смартфон

Дотримання простих правил збереже ваш пристрій

Всі користувачі смартфонів регулярно заряджають свої пристрої. Проте існують випадки, у яких цього робити не варто.

У деяких ситуаціях заряджання смартфона може пошкодити гаджет. А іноді це може навіть стати причиною загоряння. "Телеграф" пропонує вам ознайомитись з 4 помилками, яких варто уникати.

Пошкоджений зарядний пристрій

Якщо ви помітили пошкодження на блоці живлення або на проводі, то краще ними не користуватись. За таких обставин існує високий ризик короткого замикання. У такому випадку краще придбати новий та якісний зарядний пристрій.

Нерідний зарядний пристрій

Завжди використовуєте лише оригінальний зарядний пристрій. Річ у тім, що він має підходити вашому смартфону і бути сертифікованим виробником. Нехтування цим правилом можна зіпсувати батарею телефону. Тому варто використовувати лише оригінальний зарядник або якісні альтернативи.

Здутий акумулятор

Якщо ви помітили, що батарея вашого смартфона здулася, заряджати гаджет категорично не можна. Це може призвести до його займання чи навіть вибуху. Акумулятор слід терміново замінити.

Нагрітий смартфон

У разі помітного нагрівання пристрою, його також не можна заряджати. Це може призвести до передчасного виходу з ладу акумулятора. Краще дочекатися, коли температура гаджета знизиться.

Раніше "Телеграф" писав, чому бездротова зарядка шкодить телефону. Названо несподівану загрозу.