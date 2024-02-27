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Hyundai оновила свій популярний седан: авто отримало 250-сильний мотор і доступну ціну

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Автор
Hyundai Sonata 2024 року Новина оновлена 27 лютого 2024, 12:47
Hyundai Sonata 2024 року. Фото IThome

Седан матиме 1,5- та 2,0-літрову версії

Південнокорейський виробник Hyundai розпочав попередній продаж свого бізнес-седана Sonata одинадцятого покоління. Зазначимо, що 11-те покоління є лише в Китаї, у всьому світі воно вважається восьмим.

5-метровий бізнес-седан тепер доступний як з 1,5-літровим, так і з 2,0-літровим двигуном. Версія з більшим двигуном розвиває потужність у 250 кінських сил. Про це повідомляє ITHome.

Hyundai Sonata 2024: зміни у дизайні та технічних характеристиках

Hyundai Sonata 2024

Цей автомобіль виробляється в Китаї, але доступний і на домашньому ринку, і в США. Можливо, скоро він приїде у Європу. Тепер у Піднебесній можна замовити версію і з 1,5, і з 2,0-літровим мотором. Молодша версія за передзамовленням коштуватиме 20,9 тисячі доларів.

Hyundai Sonata 2024 кузов

На жаль, комплектації поки що не відомо. Про них мають розповісти під час офіційної презентації. Це станеться у березні або квітні.

Hyundai Sonata 2024 салон

Єдине, що відоме — це двигун і габарити. Привід передній. В обох випадках буде доступна лише 8-ступенева автоматична коробка передач. Колісна база авто складає 2875 мм, а габарити — 4945х1860х1450 міліметрів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні помітили найновіший Lamborghini Urus за майже 270 тисяч доларів. Він обладнаний потужним 4,0-літровим V8 Twin-Turbo двигуном, який надає потужності у 666 кінських сил і неймовірних 850 Нм крутного моменту.

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