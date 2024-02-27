Hyundai оновила свій популярний седан: авто отримало 250-сильний мотор і доступну ціну

Седан матиме 1,5- та 2,0-літрову версії

Південнокорейський виробник Hyundai розпочав попередній продаж свого бізнес-седана Sonata одинадцятого покоління. Зазначимо, що 11-те покоління є лише в Китаї, у всьому світі воно вважається восьмим.

5-метровий бізнес-седан тепер доступний як з 1,5-літровим, так і з 2,0-літровим двигуном. Версія з більшим двигуном розвиває потужність у 250 кінських сил. Про це повідомляє ITHome.

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Цей автомобіль виробляється в Китаї, але доступний і на домашньому ринку, і в США. Можливо, скоро він приїде у Європу. Тепер у Піднебесній можна замовити версію і з 1,5, і з 2,0-літровим мотором. Молодша версія за передзамовленням коштуватиме 20,9 тисячі доларів.

На жаль, комплектації поки що не відомо. Про них мають розповісти під час офіційної презентації. Це станеться у березні або квітні.

Єдине, що відоме — це двигун і габарити. Привід передній. В обох випадках буде доступна лише 8-ступенева автоматична коробка передач. Колісна база авто складає 2875 мм, а габарити — 4945х1860х1450 міліметрів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні помітили найновіший Lamborghini Urus за майже 270 тисяч доларів. Він обладнаний потужним 4,0-літровим V8 Twin-Turbo двигуном, який надає потужності у 666 кінських сил і неймовірних 850 Нм крутного моменту.