Із ними треба бути особливо обережним: які існують небезпечні деталі в авто

Жоден із водіїв не застрахований від того, що в його машині нічого не вибухне

Сучасні автомобілі мають чималий рівень захисту та безпеки. Утім, у неї все ще є перелік запчастин та речей, які можуть вибухнути.

"Телеграф" зібрав для водіїв топ-10 займистих та, відповідно, небезпечних деталей в авто, через які може постраждати ваша "залізна" ластівка" та ви самі. Одразу зазначимо, що попри надсучасні технології, якими наповнене авто, жоден автомобіліст не застрахований від непередбачуваного виведення з ладу того чи іншого механізму.

Які займисті деталі є в авто

Однією х таких деталей є мастильний фільтр. Цей елемент може розірватися під впливом високого тиску мастила. Це відбувається під час використання вузла низької якості. Сама ж руйнація охоплює шви агрегату, а ефект дуже нагадує вибух під капотом авто.

Далі йде акумулятор. Його вибух в автомобілі можливий під час його заряджання, коли пристрій виділяє горючий газ водень, який може миттєво спалахнути, якщо "прикурюванням" або маніпуляціями із зарядним пристроєм займається новачок. Будь-яка іскра здатна стати причиною вибуху, що супроводжується бризками кислоти, яка міститься в батареї.

Шина також може стати причиною вибуху. На це впливають такі чинники, як: заводський дефект, перекачування камери або значне нагрівання гуми. Нерідко шина може вибухнути в разі сильного удару об перешкоду. Найбільшу ж небезпеку у цьому плані становлять великі вантажівки, у колесах яких тиск повітря може перевищувати 7 атмосфер.

Продовжує список лампа. Так, із нею було купа проблем декілька десятків років тому, але не зараз. Утім, усе ще існують випадки, коли вона вибухає, але тут нічого критичного ні для кого не станеться. Треба буде просто її замінити.

Якщо у вас старий карбюраторний транспортний засіб, то варто бути дуже обережним із глушником. Він може вибухнути в разі скупчення бензину у випускній бортовій системі, який займається за появи будь-якої іскри, розносячи конструктивний елемент, що розглядається, буквально вщент.

Добре захищають водіїв та пасажирів подушки безпеки, які спрацьовують у разі ДТП. Утім, "спрацювати" вони можуть у випадку, коли аварії немає й близько. Причиною цього фахівці називають некваліфікований демонтаж керма, а також швидкісний рух по дорозі з суттєвими нерівностями та пошкодженнями полотна.

Переднатягувачі ременів безпеки також можуть слугувати причиною вибиху. Конструкція цих елементів транспортного засобу включає піропатрони, які діють із подушками безпеки аналогічним чином.

Деякі водії, за умов постійного здорожчання бензину та дизеля, переобладнують своє авто на газ, встановоючи спеціальний балон. Незважаючи на наявність кількох ступенів захисту, включаючи наявність запобіжного клапана та 80-відсоткове заправлення, вибух газового балона можливий, але лише під час займання авто. Вогнегасник, своєю чергою, також може призвести до вибуху. Це може статися в разі, якщо він несертифікований і кустарного виробництва. Такий вогнегасник не тільки малоефективний під час займання, але й схильний до мимовільного вибуху через надмірний тиск і погану якість матеріалів, що використовуються. Утім, чи кожен водій його взагалі має…

Як це не дивно, але завершує цей список газова запальничка, вибух якої може статися в разі різкого перепаду температури в салоні. До того ж вибух запальнички здатні спровокувати прямі сонячні промені, що нагрівають її корпус досить сильно і швидко.

Враховуючи всі ці обставини, вірогідність вибуху в вашому авто знижується до мінімуму. Просто доглядайте за цими деталями та не залишайте автівку довго на сонці у спеку.

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