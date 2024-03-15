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Чемпіон "Формули-1" виставив на продаж шалену колекцію спорткарів на 13 млн євро

Автор
Андрій Сурков Андрій Сурков
Дата публікації
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Автор
Виставлені на продаж спорткари Новина оновлена 15 березня 2024, 15:45
Виставлені на продаж спорткари. Фото Sotheby’s

У переліку 12 екземплярів, 11 з яких — боліди

Чемпіон "Формули-1" Джоді Шектер виставив на продаж колекцію унікальних автомобільних екземплярів. Усього на продаж виставлено 12 спорткарів, 11 з яких є болідами "Формули-1" та інших гоночних серій.

Про продаж йдеться на сайті аукціонного будинку RM Sotheby's. На більшості з цих спорткарів Шектер у 60-х та 70-х роках виступав у змаганнях. Загальна вартість колекції складає близько 13 мільйонів євро.

Що входить до колекції спорткарів

Найціннішим для Джоді Шектера і найдорожчим є болід Ferrari 312 T4, який оцінюється у 6,5 мільйонів євро. Саме на ньому південноафриканець виграв три Гран-прі у сезоні 1979 року, що дозволило йому стати чемпіоном.

Близько 2,25 млн євро коштує McLaren M23 1973 року, а раніше McLaren M19A 1971 року, на якому Шектер дебютував у "Формулі-1", можуть продати за мільйон євро. 650 тисяч євро планують отримати за Wolf WR1 1977 року, на якому Джоді Шектер здобув срібло у чемпіонаті "Формули-1". Стільки коштує і унікальний шестиколісний болід Tyrell P34.

Крім того, продаються боліди "Формули-2" McLaren M21 та Rondel Motul M1, а також Trojan T101, який допоміг Джоді Шектеру виграти чемпіонат "Формула-5000". А на Merlyn Mk11 гонщик не лише змагався у Формулі-3, але й долучився до його виготовлення.

Єдиним не болідом є рідкісна спортивна Alfa Romeo Giulietta SZ 1960 року, яка виступала у ралі та гірських перегонах. Її оцінили у 650 тисяч євро. До вашої уваги деякі з цих спорткарів, які були виставлені на продаж.

Ferrari 312 T4

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на аукціон виставили заржавілий кабріолет Ferrari. Його оцінили в понад мільйон доларів.

Теги:
#Формула 1 #Гоночні боліди #Продаж авто