Розбиваються на першій же ямі: топ-3 найгірших виробників коліс для авто

Це важливо знати перед купівлею

Зараз існує величезна кількість виробників шин та коліс для авто. Якщо одні пропонують відмінну якість на довгі роки та високий цінник, то є дешевші виробники, які не можуть цим похвалитись.

Звісно, не всі бюджетні колісні диски поганої якості, але сьогодні ми зупинимось саме на них. "Телеграф" зібрав усі відгуки водіїв про виробників дисків. Публікуємо перелік тих, які не радять купувати.

XD Wheels

XD Wheels є підбрендом KMC Wheels, який спеціалізується на ринках вантажівок і позашляховиків. Ця компанія виробляє алюмінієві колеса у хромованому та чорному матовому кольорах. Заснована у 2003 році, XD Wheels отримала популярність завдяки моделі XD775 Rockstar, яка стала дуже популярною серед власників вантажівок.

Їхні колеса відомі своїм агресивним дизайном та доступними варіантами обробки, такими як матовий чорний, сатиновий чорний, хромований, червоний та навіть алебастрово-білий. Водночас деякі покупці вказують на часті підробки та несправності.

Це видно по ковпачках, надписи на яких — з орфографічними помилками. Також повідомляється про проблеми з трісканням центральних ковпачків через їх пластикову конструкцію. А ще — через їхню розмірну специфікацію шин балансування коліс XD може бути проблемою.

Replica

Литі диски Replica зараз випускають в Італії, Німеччині, Франції та навіть на інших континентах. І якщо німецькі та французькі диски ще вважаються якісними, то турецькі Replica не рекомендують купувати. Вони важчі, ніж аналоги, на третину, а ще — погано пофарбовані.

WSP Italy

Це популярний виробник реплік оригінальних дисків на авто з впізнаваним дизайном. Вони протестовані краштестами, мають повний комплект для зберігання, і виглядають дорого. Проте якість лакофарбового покриття тут залишає бажати кращого. Тому їх обирають лише ті, хто хоче преміального вигляду за невисоку ціну. А користуватись авто з такими колесами потрібно дуже обережно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому шини в авто можна міняти лише парами. Вони відіграють важливу роль у загальній продуктивності та безпеці транспортного засобу,