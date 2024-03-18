Mercedes випустила нове потужне купе: авто виявилось дешевшим, ніж очікувалось

Автомобіль швидкий і динамічний

Підрозділ Mercedes AMG знову кошмарить конкурентів. Він випустив розкішний спорткар, який стане конкурентом більшості преміальних автовиробників.

Зокрема, Mercedes-AMG випустила нову версію купе GT Coupe 2024. Нова модель по суті є трішки зміненою версією нещодавно випущеного SL з жорстким дахом. Про це пише Motor1.

Mercedes-AMG GT Coupe 2024: технічні характеристики

Автомобіль випустили у двох варіантах. Початковий, GT55, оцінили в 136 тисяч доларів США. Є ще GT63 за 177 тисяч доларів. Він оснащений 4,0-літровим двигуном V-8 з подвійним турбонддувом і дев’ятиступеневою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням.

Тепер GT став чотиримісним автомобілем. Основним суперником спорткара GT55 є Porsche 911. Він коштує трішки менше, ніж 911 Carrera 4S, і має трішки більшу продуктивність. А GT63 позиціонують як щось середнє між моделями 911 Carrera 4 GTS і Turbo. Також є моделі схожі за продуктивністю та динамікою, проте вони належать до вищого класу і коштують більше. Це, до прикладу, Bentley Continental GT і Ferrari Roma, або ж Aston Martin DB12.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україну привезли справжній ексклюзив — розкішний рестомод Porsche за 650 тисяч доларів.