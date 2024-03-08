Потужний Mercedes-AMG "GT-R" за 6 мільйонів гривень привезли в Україну (фото)

Спорткарів цієї серії в Україні можна полічити на пальцях

Ще одне розкішне авто поповнило чиюсь колекцію нещодавно. Адже в Україні сфотографували майже унікальний спорткар Mercedes-AMG GT R.

Таких у світі є лише 2000. Відповідні фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a

Особливості Mercedes-AMG GT R

Йдеться Mercedes-AMG GT R, високопродуктивний спортивний автомобіль, розроблений з використанням технологій автоспорту. Він може похвалитися передньо-середнім розташуванням двигуна, твін-турбо двигуном V8 потужністю 430 кВт/585 к.с., значно модифікованим шасі, новою аеродинамікою та полегшеною конструкцією.

Спорткар має такі елементи, як активне рульове керування задніми колесами, дев’ятиступенева система контролю тяги та регульована підвіска. AMG GT R також демонструє характерний дизайн із решіткою радіатора Panamericana та пофарбований в матовий чорний колір.

Технічні характеристики автомобіля включають 4,0-літровий двигун V8, а також 7-ступеневу трансмісію з подвійним зчепленням. Спорткар має хороші показники продуктивності, такі як розгін 0-100 км/год за 3,6 секунди та максимальна швидкість 318 км/год.

Такий автомобіль коштує близько 6 мільйонів гривень. За нашою інформацією, в Україні є лише кілька таких спорткарів.

Раніше "Телеграф" писав, що новеньку Ferrari Purosangue 2024 продають в Україні за майже 1 мільйон доларів. Вона оснащена потужним 6-літровим двигуном V12, що розвиває шалені 720 кінських сил.