Mercedes выпустила новое мощное купе: авто оказалось дешевле, чем ожидалось

Автомобиль быстрый и динамичный

Подразделение Mercedes AMG снова кошмарит конкурентов. Он выпустил роскошный спортивный автомобиль, который станет конкурентом большинства премиальных автопроизводителей.

В частности, Mercedes-AMG выпустила новую версию купе GT Coupe 2024. Новая модель по существу немного измененной версией недавно выпущенного SL с жесткой крышей. Об этом пишет Motor1.

Mercedes-AMG GT Coupe 2024: технические характеристики

Автомобиль был выпущен в двух вариантах. Первоначальный, GT55, оценили в 136 тысяч долларов США. Есть еще GT63 за 177 тысяч долларов. Он оснащен 4,0-литровым двигателем V-8 с двойным турбонддувом и девятиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Теперь GT стал четырехместным автомобилем. Основным соперником спорткара GT55 является Porsche 911. Он стоит немного меньше, чем 911 Carrera 4S, и имеет немного большую производительность. А GT63 позиционируют как нечто среднее между моделями 911 Carrera 4 GTS и Turbo. Также есть модели схожие по производительности и динамике, однако они относятся к высшему классу и стоят больше. Это, к примеру, Bentley Continental GT и Ferrari Roma, или Aston Martin DB12.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украину привезли настоящий эксклюзив – роскошный рестомод Porsche за 650 тысяч долларов.