Чи має відношення до безладу? Чому бардачок в авто назвали саме так

В інших країнах цей відсік називають "ящиком для зберігання рукавиць" або просто "автомобільним ящиком".

Відкривши дверцята вашого авто, ви одразу ж бачите його — бардачок. Цей невеликий відсік, схований під панеллю, здатен вмістити безліч речей, від ключів та документів до мобільних телефонів та зарядних пристроїв.

Бардачок може стати справжнім магнітом для безладу. Сюди ми кидаємо все, що не знаємо куди подіти: квитанції, ручки, старі карти, фантики від цукерок. З часом бардачок перетворюється на хаотичну скарбничку, де знайти щось потрібне стає справжнім викликом.

Тому багато хто думає, що назва бардачок походить від слова "бардак", що означає "безлад". Скоріш за все, це так і є. Проте пропонуємо дізнатися інші версії, він яких, ймовірно, і пішло це слово.

Етимологія слова "бардачок"

За однією з версій, бардачок назвали на честь мандрівного співця — барда. Колись барди мандрували з місця на місце, носячи з собою свої інструменти в невеликих футлярах. Ці футляри, за формою схожі на сучасні бардачки, й могли дати їм назву.

Є ще варіант з турецьким словом bardak. У цій мові воно означає глиняний горщик з широким отвором, у значенні як ємність для зберігання.

Перекладаємо слово "бардачок" українською

Українською цей ящик потрібно називати так: "скринька", "сховок", "ящик", "комірка". Не помилково буде також така назва як "ладник" — місце, де має бути лад. Можна також "шухлядка".

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