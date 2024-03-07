У Мережі показали проєкт футуристичного мінівена Porsche, який так і не побачив світ (відео)

Цей мінівен міг би стати однією з найпродаваніших моделей бренду

Коли у 2020 році світ побачив книгу "Porsche Unseen", поціновувачі автосвіту змогли дізнатися аж про 15 концептів, які були таємно розроблені протягом 15 років. Та найдивовижнішим із них був проєкт мінівена з футуристичним дизайном під назвою Vision Renndienst.

Він мав бути електричним. Та, як пише Motor1, це не просто малюнок, а повнорозмірна машина.

Яким був мінівен Vision Renndienst?

У новому відео показується цей незвичайний мінівен MPV та його незвичайний екстер’єр та інтер’єр. Сидіння водія схоже на McLaren F1, тобто створене у спортивному стилі. Середній ряд складається з двох сидінь. Ззаду — лавка на 3 місця.

У Vision Renndienst є асиметрично розташовані двері — одні з одного боку та дві дверки з іншого. Вони всі розсувні. Оскільки немає середніх стійок, заходити та виходити з авто легко. Ручки дверей сховані усередину, також немає звичних усім бокових дзеркал (ймовірно, замість них мають бути камери).

Акумулятори автомобіля розташовані під ним. Цікаво, що панорамний люк тут маленький, лише для водія. У салоні є кілька інформаційних дисплеїв.

На жаль, у Porsche не планували запускати мінівен у виробництво. Його створили лише для розваги та на пам’ять.

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