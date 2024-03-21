Хвилює багатьох водіїв: чи можна їздити влітку на пошарпаних зимових шинах

Тут існує декілька аспектів, які слід врахувати

Питання щодо того, чи можна їздити влітку на пошарпаних зимових шинах, часто виникає у власників автомобілів, особливо коли зимовий сезон підходить до кінця, а літо все ближче. Як відомо, зимові шини часто мають глибокий протектор і більш м'яку гуму, призначену для кращого зчеплення зі снігом і льодом. Утім, чи можна їх використовути влітку?

"Телеграф" зібрав для водіїв основні поради щодо цього. Важливо зазначити, що пошкоджені зимові шини можуть мати обмежену ефективність на дорозі, навіть в зимових умовах.

Чи можна використовувати пошарпані зимові шини влітку

Загалом, існує декілька аспектів, які потрібно врахувати. Найголовніше — те, що якщо ваші зимові шини пошарпані, це може значно знизити їхню ефективність. Шини, які вже мають зношені протектори або пошкоджену гуму, не будуть забезпечувати необхідного зчеплення з дорогою.

Також важливо пам'ятати, що літні температури можуть ще більше погіршити стан гуми зимових шин. Вони можуть стати ще м'якішими і більш схильними до зносу, що може призвести до ще більшого погіршення зчеплення на дорозі.

Окрім того, зимові шини більш шумні. Їхній шум може дратувати вас і інших учасників дорожнього руху.

Якщо ви їздитимете влітку на пошарпаних зимових шинах, ви ризикуєте:

Потрапити в аварію: зношення зимових шин може призвести до втрати зчеплення з дорогою, що може призвести до аварії.

Отримати штраф: в Україні ця сума становить 340 грн. Утім, нещодавно до Верховної Радди внесли законопроєкт, згідно з яким пропонується збільшити цю суму до 1700 грн.

Отже, використання пошарпаних зимових шин у літній період не рекомендується з точки зору безпеки. Краще замінити їх на літні або всесезонні шини, які забезпечать краще зчеплення та безпеку на дорозі в літній період.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що означають цифри та літери на шинах авто. Це повинен знати кожен водій.