Відсутність дитячого крісла в авто: який передбачено штраф за це порушення

Цей засіб вважається одними з найефективніших засобів захисту під час автоподорожей

Україна посилює свої заходи з безпеки на дорогах, вводячи нові штрафи за порушення правил перевезення дітей. Згідно зі змінами в Кодексі України про адміністративні правопорушення, відсутність дитячого крісла в автомобілі тепер може призвести до значної фінансової відповідальності для водіїв.

"Телеграф" вирішив нагадати, який штраф можна отримати в разі відсутності дитячого крісла в автомобілі. Грошове покарання за це має на меті забезпечити безпеку дітей під час перевезення та зменшити ризик травмування у випадку дорожньо-транспортних пригод.

Які розміри штрафу за відсутність дитячого крісла в авто

Одразу зазначимо, що автокрісло потрібно ставити для дитини, яка нижча за 145 сантиметрів, тобто це не залежить від віку — лише від зросту. Раніше був вказаний вік, з якого можна було перевозити дитину без автокрісла – 12 років. Але цю норму із закону прибрали. Однак це правило не поширюється на автомобілі екстрених служб та автобуси, що здійснюють регулярні пасажирські перевезення.

Розмір штрафу:

510 грн: за перше порушення протягом року.

850 грн: за повторне порушення протягом року.

Важливо розуміти, що штраф може бути виписаний лише у випадку, якщо поліцейський зупинив автомобіль за порушення ПДР. Спеціально для перевірки наявності автокрісла поліція автомобілі не зупиняє.

Для більш старших дітей можна використовувати бустери в автомобілі – спеціальні пристосування, які дають можливість пристебнути дитину щільно захисним ременем безпеки. Як показує статистика, перевезення дітей зі спеціальними засобами знижує ризик травм і загибелі під час ДТП на 50%.

Щодо перевезення дітей на руках, то це категорично заборонено. Дорослий не зможе забезпечити дитині безпеку в разі аварії.

Отже, дитячі крісла вважаються одними з найефективніших засобів захисту під час автоподорожей, забезпечуючи додаткову підтримку та захист для маленьких пасажирів. Водії мають обов'язок дбати про безпеку дітей на дорозі та використовувати відповідні дитячі системи безпеки відповідно до вимог законодавства. Тому, ігнорування їхнього встановлення — насамперед наражати на небезпеку свою дитину.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що треба знати про правила паркування в Україні. У разі ігнорування цього можна отримати чималий штраф.