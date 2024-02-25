Водіям розповіли, чи можуть штрафувати за ввімкнене освітлення салону в авто

Цілі покоління водіїв вірили міфам

З освітленням салону авто пов’язано кілька міфів, і усі з них широко розповсюджені. Водії вірять, що можуть натрапити на неприємності чи навіть потрапити у біду через те, що у салоні авто ввімкнене світло.

Багато водіїв вважали, що це заборонено законом. Правду про це розповідає видання Liverpoolecho.

Та чи існує така норма?

Заборона вмикати світло у салоні авто — величезна рідкість. Лише в деяких штатах США є обмеження на використання салонного світла під час водіння. В Японії також існують правила, які обмежують використання внутрішнього освітлення в автомобілях під час руху, особливо вночі.

Колись у дитинстві, мабуть, вам казали, що вмикати світло у салоні авто небезпечно і за це можуть оштрафувати. Однак у правилах дорожнього руху цього немає.

Щоправда, внутрішнє світло в автомобілі може заважати водію бачити дорожнє покриття і слідкувати за ситуацією на дорозі. Воно може відбиватись від лобового скла і спотворювати "картинку", яку бачить водій.

Найчастіше освітлення салону використовують під час зупинки авто. Та варто не забувати вимикати його, коли покидаєте автомобіль. Це може розрядити акумулятор дуже швидко.

Раніше "Телеграф" писав, що у Раді можуть запровадити нові штрафи за порушення ПДР. Вони стосуються перевищення середньої швидкості руху.