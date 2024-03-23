Далекобійники будуть раді: 5 потрібних аксесуарів в кабіні кожної вантажівки

На щастя, придумали купу всіляких мега крутих штук

Вантажівка — це авто, яке має міцну конструкцію та величезну потужність. Основна задача такого типу транспорту — перевозити вантажі. Тому комфорт тут часто ігнорується.

Проте комфорт є дуже важливим для водіїв вантажних авто, особливо далекобійників. Їм потрібно перебувати за кермом багато часу, тому зручність кабіни — першочергово. На щастя, є аксесуари, які сподобаються кожному. Про це пише Slashgear.

Кріплення для смартфона на сидіння

Клин для сидіння призначений для вузького простору між центральною консоллю та сидінням. Сюди можна встановити кріплення для телефону, щоб, наприклад, слідкувати за навігатором.

Вантажівки зазвичай позбавлені всіляких тримачів і підстаканників, тому такий девайс точно знадобиться. У деяких моделях є також кріплення для планшетів.

Стіл на кермі

Зручне рішення для професійних водіїв, яким потрібна стійка поверхня для документів або їжі в дорозі. Ці столи кріпляться до керма і особливо будуть корисні для водіїв, авто яких має автопілот або круїз-контроль.

Підігрівачі сидінь

Опція чудово підійде водіям, які часто їздять вантажівками у холодну погоду. Є також чохли для сидінь з підігрівом, які мають також функцію охолодження і масажу.

Лайфхаки для підтримки нижньої частини спини

Поперекові подушки або опорні пристрої, які формують контур нижньої частини спини, зменшують тиск і сприяють кращій поставі під час водіння. Зазвичай вони коштують від 20 доларів.

Відділення для речей під сидінням, що замикається

У далеких поїздках потрібно якісно використовувати весь простір, включно і під сидіннями. Є спеціальні відсіки для речей, які замикаються. Це дозволить підтримувати порядок в салоні авто і безпечно зберігати свої речі.

Як писав раніше "Телеграф", у разі встановлення ГБО потрібно перереєструвати свій транспортний засіб. Заздалегідь треба взяти талон Е-запису у Сервісному центрі МВС.