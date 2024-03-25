Як подовжити життя вживаній гумі: що таке відновлення протектора шин і кому знадобиться

Виявляється, не обов'язково купувати нову гуму

Новий комплект шин сьогодні вартує дорого. Тому багато власників авто шукають методи, як продовжити життя вживаній гумі.

Є такий метод як відновлення протектора. Проте підходить він не усім. "Телеграф" зібрав усі поради і розповідає, кому підходить цей метод відновлення і яким буде результат.

Відновлення протектора передбачає нанесення нового протектора на використані шини, що є звичайною практикою серед власників комерційних транспортних засобів і менеджерів автопарків.

Як усе відбувається

Основними причинами для відновлення шин є зменшення відходів, впливу на навколишнє середовище та економія коштів. Шини з відновленим протектором можуть значно знизити експлуатаційні витрати, водночас забезпечуючи характеристики, подібні до нових шин, за нижчу вартість.

Існує два методи відновлення протектора шин: відновлення протектора за допомогою форми та попереднє відновлення протектора. Відновлення протектора за допомогою форми передбачає нанесення незатверділої гуми на відшліфовану шину, надання їй потрібної форми, тоді як попереднє відновлення передбачає нанесення попередньо затверділого протектора на шину за допомогою спеціальної зв’язуючої гуми під час вулканізації.

Коли мова заходить про відновлення протектора шини, важливо зробити це до того, як глибина протектора занадто зношена. Рекомендована залишкова глибина протектора для відновлення становить 3-4 мм для звичайного використання на шосе та 5-6 мм для умов, де ймовірні проколи. Дуже важливо довірити відновлення протекторів шин досвідченим майстрам із використанням відповідних інструментів, таких як леза з електронним підігрівом.

Відновлення протектора шин є екологічною практикою, яка не тільки приносить користь навколишньому середовищу, зменшує відходи, але й економить ваші гроші.

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