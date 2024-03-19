Названо найкращий двигун Honda з ресурсом понад 300 тисяч км: в яких авто його можна зустріти

Навіть після 300 тисяч кілометрів пробігу вони можуть не потребувати серйозного ремонту

Сімейство Honda K-Series — це відома лінійка двигунів, відомих своєю продуктивністю, надійністю та універсальністю. Представлені понад 20 років тому, двигуни серії K встановлювались у різні моделі Honda та Acura.

Також вони були популярними серед тюнерів завдяки надійній якості збірки та можливості для модифікацій. Про це повідомляє Slashgear.

Двигуни серії K — це рядні чотирициліндрові двигуни з подвійним верхнім розподільним валом і алюмінієвими блоками та головками циліндрів. Вони зарекомендували себе як дуже надійні.

На які моделі встановлювались двигуни серії K

Двигун K20 із дволітровим робочим об’ємом використовувався в таких моделях, як Acura RSX, Honda Accord, CR-V і Civic Type R. Він відомий високим діапазоном обертів і високою потужністю, що досягає 306 кінських сил у варіантах з турбонаддувом.

K23, 2,3-літровий варіант, який використовувався в Acura RDX, був з турбонаддувом, але мав не дуже хороші характеристики. Також він витрачав надто багато палива.

Проте двигун K24, який має схожість з K20, високо цінується. Він встановлюється в різні моделі Honda та Acura, такі як Accord, CR-V і Odyssey. Часто його модифікували, щоб отримати понад 1000 кінських сил.

Загальні проблеми двигунів серії K

Двигуни цієї серії вважаються дуже надійними. Але, як і будь-яка техніка, вони теж ламаються. Вважається, що вони можуть проїхати понад 320 тисяч кілометрів без капітального ремонту. Проте десь на 200 тисяч кілометрів двигуни можуть потребувати заміни ланцюга ГРМ, регулювання зазорів клапанів та іншого ТО. Якщо цього не зробити, може виникнути перегрів або накопичення нагару на клапанах двигунів з прямим уприскуванням.

Раніше "Телеграф" писав про модель Honda, яка з легкістю проїде 500 тис. км. Цей суперкар завдяки відмінній динаміці перетворює керування на неймовірну насолоду.