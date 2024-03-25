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Гаряча українська мотоциклістка збирає десятки мільйонів переглядів у TikTok: чим вона особлива

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
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Автор
Анна Череватова на своєму мотоциклі
Анна Череватова на своєму мотоциклі. Фото 20 хвилин

Дівчина каже, що це найкращий спосіб пересування містом

Вінницька байкерка Анна Череватова за кермом двоколісника уже понад 10 років. Вона каже, що наразі у Вінниці це найзручніший вид транспорту, адже місто є компактним та часто бувають затори.

Але головну увагу вона заслужила, коли зняла відео та опублікувала його у TikTok. Ролик набрав понад дев’ять мільйонів переглядів всього за тиждень. Про це пише місцеве видання "20 хвилин".

У ролику показано, як патрульні зупинили мотоциклістку на одному з блокпостів. Патрульний розпитав дівчину, чи не холодно їй їздити на байку, спитав, звідки вона, і побажав щасливої дороги. Документи не перевіряв.

Ще одне відео набрало майже 4 млн переглядів. Анну знову зупиняють на тому ж блокпості. Цього разу полісмен уже перевірив у неї документи.

Що відомо про Анну Череватову

Цій симпатичній рудоволосій дівчині 28 років. Вона має свій бізнес — заплітає дреди людям у волосся. Також вона створює дреди і продає їх в Інтернеті.

Дівчина купила камеру, що знімає на 360 градусів, і вирішила протестувати її. Камера потрібна, каже Анна, бо на дорозі часто трапляються цікаві ситуації. Одна із них — зупинка на блокпості.

Дівчина розповіла, що на неї завжди звертають увагу, коли вона їздить мотоциклом. Та не лише на неї — на її думку, таке з усіма мотоциклістами, адже у Вінниці їх мало. А дівчат байкерок — всього троє-четверо.

Популярність у TikTok дівчину не лякає. Вона каже, що це для неї хобі.

Раніше "Телеграф" писав, що в Ізраїлі створили електрокар, який може зменшуватись у розмірі. Цим електрокаром можна керувати з 14 років.

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