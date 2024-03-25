Гаряча українська мотоциклістка збирає десятки мільйонів переглядів у TikTok: чим вона особлива

Дівчина каже, що це найкращий спосіб пересування містом

Вінницька байкерка Анна Череватова за кермом двоколісника уже понад 10 років. Вона каже, що наразі у Вінниці це найзручніший вид транспорту, адже місто є компактним та часто бувають затори.

Але головну увагу вона заслужила, коли зняла відео та опублікувала його у TikTok. Ролик набрав понад дев’ять мільйонів переглядів всього за тиждень. Про це пише місцеве видання "20 хвилин".

У ролику показано, як патрульні зупинили мотоциклістку на одному з блокпостів. Патрульний розпитав дівчину, чи не холодно їй їздити на байку, спитав, звідки вона, і побажав щасливої дороги. Документи не перевіряв.

Ще одне відео набрало майже 4 млн переглядів. Анну знову зупиняють на тому ж блокпості. Цього разу полісмен уже перевірив у неї документи.

Що відомо про Анну Череватову

Цій симпатичній рудоволосій дівчині 28 років. Вона має свій бізнес — заплітає дреди людям у волосся. Також вона створює дреди і продає їх в Інтернеті.

Дівчина купила камеру, що знімає на 360 градусів, і вирішила протестувати її. Камера потрібна, каже Анна, бо на дорозі часто трапляються цікаві ситуації. Одна із них — зупинка на блокпості.

Дівчина розповіла, що на неї завжди звертають увагу, коли вона їздить мотоциклом. Та не лише на неї — на її думку, таке з усіма мотоциклістами, адже у Вінниці їх мало. А дівчат байкерок — всього троє-четверо.

Популярність у TikTok дівчину не лякає. Вона каже, що це для неї хобі.

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