Гаряча українська мотоциклістка збирає десятки мільйонів переглядів у TikTok: чим вона особлива
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Дівчина каже, що це найкращий спосіб пересування містом
Вінницька байкерка Анна Череватова за кермом двоколісника уже понад 10 років. Вона каже, що наразі у Вінниці це найзручніший вид транспорту, адже місто є компактним та часто бувають затори.
Але головну увагу вона заслужила, коли зняла відео та опублікувала його у TikTok. Ролик набрав понад дев’ять мільйонів переглядів всього за тиждень. Про це пише місцеве видання "20 хвилин".
У ролику показано, як патрульні зупинили мотоциклістку на одному з блокпостів. Патрульний розпитав дівчину, чи не холодно їй їздити на байку, спитав, звідки вона, і побажав щасливої дороги. Документи не перевіряв.
Ще одне відео набрало майже 4 млн переглядів. Анну знову зупиняють на тому ж блокпості. Цього разу полісмен уже перевірив у неї документи.
Що відомо про Анну Череватову
Цій симпатичній рудоволосій дівчині 28 років. Вона має свій бізнес — заплітає дреди людям у волосся. Також вона створює дреди і продає їх в Інтернеті.
Дівчина купила камеру, що знімає на 360 градусів, і вирішила протестувати її. Камера потрібна, каже Анна, бо на дорозі часто трапляються цікаві ситуації. Одна із них — зупинка на блокпості.
Дівчина розповіла, що на неї завжди звертають увагу, коли вона їздить мотоциклом. Та не лише на неї — на її думку, таке з усіма мотоциклістами, адже у Вінниці їх мало. А дівчат байкерок — всього троє-четверо.
Популярність у TikTok дівчину не лякає. Вона каже, що це для неї хобі.
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